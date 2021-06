US-Anleihen sinken - Erholung an der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben die neue Handelswoche mit Kursverlusten begonnen.



Die deutliche Erholung an der New Yorker Aktienbörse habe die Festverzinslichen belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel am Montag um 0,13 Prozent auf 132,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,48 Prozent.

Generell hat sich die Angst vor perspektivisch höheren Leitzinsen in den USA und weniger Wertpapierkäufen durch die US-Notenbank an den Finanzmärkten abgeschwächt. In der vergangenen Woche war es am US-Rentenmarkt noch zu teilweise starken Kursbewegungen gekommen./la/eas