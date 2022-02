US-Anleihen nach scharfen Russland-Sanktionen gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag nach einer deutlichen Verschärfung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland kräftig gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) kletterte im frühen Handel um 0,51 Prozent auf 127,07 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,90 Prozent.

Am Wochenende hatte der Westen bei den Sanktionen gegen Russland noch einmal nachgelegt. Unter anderem sollen russische Banken vom internationalen Informationssystem Swift ausgeschlossen werden. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren.

An den Finanzmärkten setzen die Anleger zu Beginn der neuen Woche verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen. An der New Yorker Aktienbörse wird hingegen mit einem schwachen Wochenauftakt gerechnet. Der Beginn von Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine konnte die Nachfrage nach sicheren Anlagen vorerst nicht bremsen. Trotz der Friedensgespräche gehen die Kämpfe in der Ukraine mit unverminderter Härte weiter./jkr/jsl/stw