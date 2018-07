US-Anleihen profitieren im verkürzten Handel von später Flucht aus Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im verkürzten Vorfeiertagshandel von einer späten Flucht der Anleger aus dem Aktienmarkt profitiert.



Bevor der Handel zur Wochenmitte wegen des "Independence Day" pausiert und der Handelsstreit zwischen der USA und China schon bald in die nächste Runde gehen könnte, gingen Investoren mit den als Zuflucht geltenden Rentenpapieren auf Nummer sicher. Am Freitag sollen Sonderzölle der USA von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar in Kraft treten.

Nach wenig bewegtem Start notierten alle Laufzeiten zuletzt im Plus. Zweijährige Anleihen legten letztlich um 1/32 Punkt auf 99 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 5/32 auf 99 17/32 Punkte und rentierten mit 2,72 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 11/32 Punkte auf 100 12/32 Punkt. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 22/32 Punkte auf 103 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./jkr/tih/he