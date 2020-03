US-Anleihen profitieren nur zeitweise von erneutem Hilfspaket der Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neues beispielloses Hilfspaket der US-Notenbank Fed konnte den Kurse von US-Staatsanleihen am Montag nur zeitweise deutlich Auftrieb verleihen.



Im frühen Handel hielten sich die Notierungen zuletzt kaum verändert. In der langen Laufzeit von 30 Jahren ging es mit den Kursen sogar deutlich nach unten.

Die amerikanische Notenbank Fed stemmt sich mit aller Macht gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Nach starken Zinssenkungen und einem großen Anleihekaufprogramm kündigte sie am Montag unter anderem den unbegrenzten Kauf von Staatsanleihen an.

"Damit dürfte die US-Notenbank aus heutiger Sicht tatsächlich am Ende ihrer Mittel angekommen sein", kommentierte der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert. Mehr als der unlimitierte Ankauf von Anleihen gehe faktisch nicht.

Allerdings wird die Stimmung der Anleger durch einen politischen Streit in den USA um ein staatliches Hilfsprogramm für die US-Wirtschaft getrübt. Im US-Senat konnten sich die Parteien bisher nicht auf die Details eines billionenschweren Hilfspakets einigen. Das Gesetzespaket muss daher am Montag einen erneuten Anlauf im Parlament nehmen.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte zu auf 101 19/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,29 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 6/32 Punkte auf 103 14/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,41 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 12/32 Punkte auf 106 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,81 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um einen ganzen und 30/32 Punkte auf 112 4/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,49 Prozent./jkr/jsl/jha/