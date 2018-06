US-Anleihen nur wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag im späteren Verlauf kaum bewegt.



Bewegende Konjunkturnachrichten waren Mangelware. Auch der andauernden Handelsstreit zwischen den USA und anderen Industrienationen bewegte zum Wochenstart nur wenig am US-Anleihenmarkt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten und rentierte mit 2,549 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,792 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen zeigten sich unverändert bei 99 19/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,921 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren drehten hingegen ins Minus und verloren 2/32 Punkte auf 101 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,050 Prozent./ck/mis