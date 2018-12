US-Anleihen notieren schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben.



Nur in den sehr langen Laufzeiten erhöhten sich die Kurse. Ein Grund könnte die langsame Erholung an den Aktienmärkten sein. Im Handelsstreit mit China zeichnete sich zuletzt Entspannung ab. US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag auf Twitter von "sehr produktiven Gesprächen mit China" und stellte "wichtige Ankündigungen" in Aussicht.

Konjunkturdaten bewegten die Märkte hingegen kaum, da sie den Erwartungen entsprachen. Die Erzeugerpreise in den USA erhöhten sich weniger stark als im Vormonat, was die Schätzungen der Analysten traf. Dämpfenden Einfluss hatten vor allem die Energiepreise, die im Monatsvergleich kräftig zurückgingen.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,74 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,73 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 3/32 Punkte auf 102 6/32 Punkte nach und rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen hingegen um 7/32 Punkte auf 104 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,12 Prozent./elm/bgf/fba