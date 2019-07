US-Anleihen neigen zur Schwäche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben, so dass im Gegenzug die Renditen stiegen.



Konjunkturdaten zeichneten ein freundliches Bild der US-Wirtschaft, die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter sind im Juni stärker als erwartet gestiegen. "Die Datenveröffentlichung untermauert damit die Erwartungen eines fortgesetzten Wachstums im zweiten Quartal", kommentierte dies Analyst Patrick Boldt von der Helaba.

Allgemein sorgte auch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) für Schlagzeilen. Aktien litten unter der Marktmeinung, dass sich die Währungshüter nicht ganz so expansiv äußerten wie zuvor gedacht. US-Renten konnten davon als "sichere Häfen" aber letztlich nicht profitieren. In der kommenden Woche steht nun der Zinsentscheid der Fed an, von dem sich Experten eine konkrete Zinssenkung versprechen.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 6/32 auf 99 16/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 8/32 auf 102 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,07 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 19/32 Punkte auf 105 20/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,60 Prozent./tih/fba