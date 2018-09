US-Anleihen mangels wichtiger Daten kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag mangels wichtiger Konjunkturdaten fast nicht von der Stelle gekommen.



Auch an der Wall Street gab es nur wenig Bewegung.

Zweijährige Staatsanleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten und rentierten mit 2,71 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verharrten bei 99 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,94 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen indes um 7/32 Punkte auf 98 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent./gl/men