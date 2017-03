US-Anleihen legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und leicht zugelegt.



Die Aussicht auf einen etwas schwächeren Auftakt am New Yorker Aktienmarkt habe die Kurse gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Sie sprachen von einem impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten vom US-Immobilienmarkt und zur Stimmung der Verbraucher für etwas Bewegung sorgen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,25 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 99 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 11/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent./jkr/bgf/mis