US-Anleihen legen in unwägbarem Umfeld zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen waren zum Wochenstart gefragt.



Am Markt war die Rede von einem unsicheren Umfeld, geprägt vor allem durch den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und anderen großen Wirtschaftsnationen wie China sowie durch den Asylstreit in Deutschland. Ein Auseinanderbrechen der Union aus CDU und CSU kann ebenso wie ein Bruch der Regierung aus Union und SPD nicht ausgeschlossen werden.

Diese Unsicherheit strahlt auch auf die Aktienmärkte aus, die weltweit schwach tendierten. Auch in den USA werden zu Handelsbeginn Kursverluste erwartet. An Konjunkturdaten steht der ISM-Einkaufsmanangerindex für die Industrie im Fokus. Er weist einen hohen Gleichlauf mit der amerikanischen Konjunktur auf. Es wird ein geringfügiger Rückgang von hohem Niveau aus erwartet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,72 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 4/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 7/32 Punkte auf 102 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,98 Prozent./bgf/tos/fba