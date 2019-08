US-Anleihen legen überwiegend zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag überwiegend Kursgewinne verbucht, nachdem sie zuvor mit wenig Bewegung in den Handel gestartet waren.





Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 9/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,61 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,53 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 6/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,71 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 13/32 Punkte auf 113 28/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,23 Prozent./ajx/fba