US-Anleihen legen stark zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag kräftig gestiegen.



Sie profitierten von hohen Kursverlusten am US-Aktienmarkt. Vor allem die politische und wirtschaftliche Unsicherheit im Zuge des US-chinesischen Handelsstreits lässt Anleger vermehrt zu als sicher geltenden Staatspapieren greifen. Richtungweisende zehn jährige Papiere kletterten auf den höchsten Stand seit Herbst 2017.

Zweijährige Anleihen stiegen um 6/32 auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,13 Prozent. Fünfjährige Anleihen zogen um 14/32 auf 100 24/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,09 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 25/32 auf 100 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,29 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 1 18/32 Punkte auf 102 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,73 Prozent./bek/he