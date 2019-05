US-Anleihen legen im späteren Handel zu - ISM-Stimmungdaten enttäuschen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem zögerlichen Start zugelegt.



Die Daten vom US-Arbeitsmarkt im April waren zwar stark ausgefallen, doch die vielbeachtete Unternehmensumfrage des ISM-Instituts enttäuschte nun auch im Dienstleistungsbereich. Am Mittwoch waren bereits die Stimmungsdaten aus der Industrie veröffentlicht worden. Überraschend war der entsprechende ISM-Index auf den tiefsten Stand seit Oktober 2016 gesackt.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,335 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,327 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen legten um 3/32 Punkte auf 100 26/32 Punkte zu und rentierten mit 2,529 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewannen ebenfalls 3/32 Punkte und stiegen damit auf 101 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,924 Prozent./ck/he