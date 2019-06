US-Anleihen legen noch etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag ihre Kursgewinne ausgebaut .



Nach nur leichten Aufschlägen im frühen Handel legten die Notierungen noch etwas zu. Vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China bleiben vergleichsweise sichere Anlagen wie amerikanische Staatspapiere bei Anlegern gefragt.

Unterstützung erhielten die Anleihen von schwachen Konjunkturdaten. So war die Stimmung in der US-Industrie im Mai auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 gefallen. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Beobachter verwiesen auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der die Stimmung belaste.

Dieser dürfte Anleger nach wie vor in sichere Häfen treiben. Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, hieß es in Staatsmedien am Montag.

Zweijährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 13/32 Punkte auf 102 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,08 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 16/32 Punkte auf 106 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent.