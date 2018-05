US-Anleihen legen moderat zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag moderate Kursgewinne verzeichnet.



Experten zufolge gaben die jüngsten Meldungen von der amerikanischen Notenbank Fed etwas Auftrieb. Nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Vorabend wird damit gerechnet, dass die Währungshüter die heimischen Zinsen weiterhin eher langsam anheben werden. Dies belastete die Renditen und stützte im Gegenzug die Kurse.

Dazu passend fielen die jüngsten Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt schwach aus: Sowohl die Verkaufszahlen bestehender Häuser als auch die Entwicklung der Preise enttäuschten.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 31/32 Punkte und rentierten mit 2,51 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent. Zehnjährige Papiere kletterten um 5/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte und rentierten mit 2,98 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 16/32 Punkte auf 100 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./gl/he