US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,07 Prozent auf 133,55 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,36 Prozent.

Die Rekordjagd an führenden Aktienmärkten ist kurz vor dem Wochenende etwas ins Stocken geraten. Die jüngste Entwicklung der Corona-Krise in China mit der Schließung wichtiger Container-Terminals für den internationalen Seehandel dämpfte an den Märkten die Risikofreude der Investoren, während festverzinsliche Papiere etwas Auftrieb erhielten.

Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA konnten zum Auftakt keine wesentlichen Impulse liefern. Im Juli hat sich der Anstieg der Importpreise im Jahresvergleich etwas abgeschwächt. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten zur Konsumlaune in den USA für Impulse sorgen. Auf dem Programm steht der Konsumklimaindex der Universität von Michigan./jkr/jsl/jha/