US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gestiegen.



Unerwartet schwache Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt sorgten zum Handelsauftakt für Auftrieb. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ungewöhnlich stark gestiegen.

Darüber hinaus waren die Erzeugerpreise in den USA im November schwächer als erwartet gestiegen. Die Teuerungsrate verharrte wie im Oktober auf 1,1 Prozent und damit auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2016. Analysten hatten mit einem stärkeren Preisauftrieb gerechnet.

Zweijährige Staatsanleihen stiegen 1/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere erhöhten sich um 2/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verharrten auf 103 6/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,23 Prozent./jkr/jha/