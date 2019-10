US-Anleihen legen leicht zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch in den längeren Laufzeiten etwas zugelegt.



Besser als erwartet ausgefallene Daten zur Wirtschaftsleistung in den USA konnten die Kurse zum Auftakt nur zeitweise etwas belasten. Im frühen Handel ging es mit den Kursen in den längeren Laufzeiten wieder leicht nach oben.

Die US-Wirtschaft konnte das Wachstumstempo in den Sommermonaten in etwa halten. Dank eines robusten Konsums der privaten Haushalte war das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal stärker als erwartet ausgefallen. Auf das Jahr hochgerechnet wuchs die amerikanische Wirtschaft in den Monaten Juli bis September um 1,9 Prozent, während Analysten nur ein Wachstum von 1,6 Prozent erwartet hatten.

Am amerikanischen Rentenmarkt hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank eher zurück, die am Abend erwartet werden. Am Markt wird fest mit der dritten Zinserhöhung seit Juli gerechnet. Im Mittelpunkt steht aber vor allem die Frage, ob die US-Notenbanker weitere Zinssenkungen signalisieren.

Zweijährige Anleihen stagnierten auf 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,65 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 4/32 Punkte auf 98 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten etwas deutlicher um 15/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,31 Prozent./jkr/bgf/fba