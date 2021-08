US-Anleihen legen im frühen Handel deutlich zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Gestützt wurden sie von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten, die für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel deutlich um 0,22 Prozent auf 134,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen sank im Gegenzug 1,24 Prozent.

Die Sorge vor der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und Hinweise auf einen möglichen Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed im laufenden Jahr dämpften die Risikofreude der Anleger. Nach Kursverlusten an den asiatischen und europäischen Börsen deutet sich auch am New Yorker Aktienmarkt eine schwächere Eröffnung an.

US-Konjunkturdaten waren zum Handelsauftakt am US-Rentenmarkt uneinheitlich ausgefallen und konnten den Kursen der Festverzinslichen keine neuen Impulse geben. In der vergangenen Woche ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark zurück. Zeitgleich war bekannt geworden, dass sich die Stimmung in den Industriebetrieben der Region Philadelphia überraschend eingetrübt hat./jkr/jsl/jha/