US-Anleihen legen im frühen Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Starke Aufschläge an vielen europäischen Märkten für Staatsanleihen hätten auch die Festverzinslichen in den USA mit nach oben gezogen, hieß es von Marktbeobachtern. Im Gegenzug gab es einen deutlichen Rückgang der Renditen. In der zweijährigen Laufzeit fiel die Rendite bis auf 2,36 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2018.

Auslöser für den neuerlichen Zinsrückgang waren schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone. Ein vielbeachteter Konjunkturindikator des britischen Instituts Markit ging im März zurück. Vor allem Zahlen aus der Industrie enttäuschten und deuten eine Rezession des wichtigen Sektors an. In den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, Deutschland und Frankreich, trübte sich die Stimmung deutlich ein.

Die Kurse zweijähriger Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 7/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen um 8/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten 17/32 Punkte auf 101 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,47 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um einen ganzen und 3/32 Punkte auf 101 23/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,91 Prozent./jkr/jsl/jha/