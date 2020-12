US-Anleihen legen etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach enttäuschenden Daten vom US-Arbeitsmarkt gestiegen.



Im frühen Handel hielten sich die Kursgewinne aber in Grenzen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,05 Prozent auf 137,70 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,93 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf neue Daten zur Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Wegen der aktuell steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen wurden in den USA Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verschärft. In der vergangenen Woche war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen.

Außerdem habe die Sorge vor einem Scheitern der Verhandlungen für ein Brexit-Handelsabkommen den Festverzinslichen generell Auftrieb verliehen, hieß es am Markt. Nach wie vor gibt es keinen Durchbruch im angestrebten Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. In einem Spitzengespräch am Mittwochabend setzten sich beide Seiten eine letzte Frist bis Sonntagabend. Die EU-Kommission schlug unterdessen Notmaßnahmen vor, die im Falle eines No-Deal-Brexit in Kraft treten sollen./jkr/jha/