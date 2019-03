US-Anleihen legen nach US-Arbeitsmarktdaten zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse der US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt.



Teils enttäuschende Daten zur Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hätten für Auftrieb gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Im Februar waren kaum noch neue Stellen in der US-Wirtschaft geschaffen worden. Ein stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der Stundenlöhne belastete die Kurse nicht.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,457 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,420 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,621 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 12/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte zu und rentierten mit 3,007 Prozent./jkr/ajx/jha/