US-Anleihen legen zu - Trump dämpft Hoffnungen auf Abkommen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Am Vortag waren sie noch stark unter Druck geraten, nachdem Hoffnungen auf eine erste Handelseinigung zwischen den USA und China aufgekommen waren. Diesen Hoffnungen versetzte US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende einen Dämpfer.

Einen Bericht des "Wall Street Journal" bezeichnete er über die Kurznachrichten-Plattform Twitter als "komplett falsch". Das Blatt hatte berichtet, die USA und China hätten sich auf ein vorläufiges Abkommen geeinigt. Demnach soll China amerikanische Agrarprodukte kaufen. Als Gegenleistung sollen die USA drohende Strafzölle auf chinesische Einfuhren nicht in Kraft setzen und bestehende Strafzölle senken. Speziell die Berichterstattung zu den Zöllen sei falsch, twitterte Trump.

Zweijährige Staatsanleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,61 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,69 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere erhöhten sich um 9/32 Punkte auf 98 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 17/32 Punkte auf 101 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,28 Prozent./bgf/jsl/