US-Anleihen legen zu - Fed signalisiert Zinspause

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach der dritten Zinssenkung in den USA in diesem Jahr zugelegt.



Vor allem Papiere mit längeren Laufzeiten verbuchten Gewinne.

Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet gesenkt. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent reduziert. Gleichzeitig gab die Fed Signale für eine mögliche Zinspause.

Davon könnten US-Staatsanleihen laut Beobachtern profitieren. Die Fed habe deutlich gemacht, dass es nicht zwingend zu weiteren Zinsschritten kommen müsse, sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und schon gar nicht im bisherigen Tempo", fügte der Analyst hinzu.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 5/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 14/32 Punkte auf 98 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,79 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten deutlicher um 1 Punkt und 15/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,27 Prozent./bek/fba