US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zunächst wenig Bewegung zum Handelsauftakt am Montag haben US-Staatsanleihen im Verlauf Kursgewinne verzeichnet.



Am Aktienmarkt drehten derweil die Kurse rasch ins Minus.

Konjunkturseitig gab es nur Kennzahlen zu den Bauausgaben in den USA, die im Dezember überraschend gefallen waren. Hinweise auf Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen China und den USA belasteten die Kurse nicht. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf der Handelsgespräche geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede.

Zweijährige Anleihen stiegen zuletzt um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 4/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,53 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 9/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte zu und rentierten mit 2,72 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 21/32 Punkte auf 98 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent./ajx/stk