US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Vortag kaum bewegten Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vom Interesse der Anleger an vergleichsweise sicheren Anlageformen profitiert.



Nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls zur letzten US-Notenbanksitzung fielen die Gewinne überwiegend noch etwas höher aus als zu Handelsbeginn.

Zweijährige Anleihen gewannen 5/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,67 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 9/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Zehnjährige Papiere kletterten um 15/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte und rentierten mit 3,00 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 21/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,17 Prozent./gl/he