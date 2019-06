US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen.



Im Gegenzug gingen die Renditen zurück. Nach wie vor sind die Anleihen getrieben durch die Erwartung von Zinssenkungen durch die US-Notenbank. In der vergangenen Woche hatte die Fed die Tür für Zinssenkungen geöffnet. An den Finanzmärkten ist eine erste Reduzierung auf der nächsten Sitzung im Juli voll eingepreist.

Entscheidende Konjunkturdaten werden zum Wochenstart nicht erwartet. Es werden lediglich zwei regionale Stimmungsdaten veröffentlicht, die die Märkte normalerweise nicht bewegen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 4/32 Punkte auf 103 Punkte. Sie rentierten mit 2,04 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 17/32 Punkte auf 106 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent./bgf/elm/he