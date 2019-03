US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt.



Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallenes Wirtschaftswachstum konnte nicht für nennenswerte Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen. Im vierten Quartal war die US-Wirtschaft um auf das Jahr hochgerechnet 2,2 Prozent gewachsen. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Das Wachstum war zum Jahresschluss schwächer als in den beiden Quartalen zuvor.

Die Kurse der zweijährigen Anleihen verharrten auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,21 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 2/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,18 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 102 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,38 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 2/32 Punkte auf 103 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent./jkr/bgf/jha