US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet.



Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Auch vom US-Aktienmarkt gingen zunächst keine nennenswerten Impulse aus, nachdem auch hier nur wenig Bewegung zum Handelsauftakt erwartet wurde.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben 1/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,76 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren ebenfalls 1/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren standen unverändert bei 103 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent./jkr/jsl/jha/