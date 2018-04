US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet.



Nur in der langen Laufzeit gab es leichte Kursverluste.

Kurz vor dem Wochenende sprachen Marktbeobachter von einem impulsarmen Auftakt am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen konnten. Auch am New Yorker Aktienmarkt wird zum Handelsauftakt kaum Bewegung erwartet.

Zweijährige Staatsanleihen stagnierten bei 99 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen ebenfalls unverändert bei 98 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,76 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 1/32 Punkte auf 98 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,92 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 6/32 Punkte auf 97 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent./jkr/bgf/stw