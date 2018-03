US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag im Verlauf stabil gezeigt.



Im Anlegerfokus steht bereits die Zinssitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Am Markt wird fest mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Mit Spannung werden die neuen Zinsprognosen der Fed erwartet. Es wird darauf spekuliert, dass die Notenbank ein etwas höheres Straffungstempo in diesem Jahr signalisieren könnte.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,30 Prozent. Fünfjährige Anleihen zeigten sich ebenfalls unverändert bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Die richtungweisenden zehnjährigen Anleihen stagnierten bei 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 3/32 Punkte auf 98 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,08 Prozent./edh/bgf/he