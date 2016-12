US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert gezeigt.



Kurz vor dem Jahreswechsel sprachen Marktbeobachter von einem ruhigen Handel. Im weiteren Tagesverlauf stehen zwar noch Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Region Chicago auf dem Programm, aber die dürften auch nicht mehr für nennenswerte Impulse sorgen.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,22 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 1/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,96 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 95 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 7/32 Punkte auf 95 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent.