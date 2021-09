US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel geringfügig um 0,01 Prozent auf 133,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 1,34 Prozent.

Geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralmarkt (EZB) sorgten nicht für stärkere Kursbewegungen am US-Rentenmarkt. Die EZB will beim Kaufprogramm Pepp für Staatsanleihen das Tempo der Käufe im vierten Quartal moderat senken.

Auch besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten die Kurse am amerikanischen Rentenmarkt nicht belasten. Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfen in den USA in der vergangenen Woche so stark gesunken ist wie seit Ende Juni nicht mehr./jkr/jha/