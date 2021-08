NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,01 Prozent auf 134,98 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,176 Prozent.

In den Vereinigten Staaten hatte die US-Industrie im Juni mehr Aufträge erhalten als von Analysten erwartet. Am Aktienmarkt in New York gab es Gewinne./ajx/he