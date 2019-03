US-Anleihen kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt präsentiert.



Gute amerikanische Konjunkturdaten belasteten lediglich lang laufende Titel und gaben umgekehrt den Aktiennotierungen an der Wall Street Schwung.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 3/32 Punkten und rentierten mit 2,45 Prozent. Fünfjährige Papiere traten bei 99 26/32 Punkten ebenfalls auf der Stelle und rentierten mit 2,41 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,61 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken hingegen um 9/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte und rentierten mit 3,01 Prozent./gl/fba