US-Anleihen kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse US-amerikanischer Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel wenig bewegt.



Eine Reihe durchwachsener US-Konjunkturdaten sorgte für keine klaren Impulse. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas schwächer gewachsen als bisher geschätzt, in der vergangenen Woche gab es mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet, das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hat sich im Dezember überraschend aufgehellt und die Hauspreise sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet.

Zweijährige US-Anleihen verharrten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 98 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,24 Prozent. Zehnjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkt auf 97 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Dreißigjährige Anleihen legten um 6/32 Punkte auf 97 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,87 Prozent./tos/jsl/jha/