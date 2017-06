US-Anleihen gewinnen - enttäuschende Arbeitsmarktdaten stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Ein unerwartet schwacher Stellenaufbau in den USA habe für Auftrieb bei den Festverzinslichen gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Für Mai meldete die US-Regierung eine Zunahme der Beschäftigung außerhalb des Agarbereichs um 138 000 Stellen. Der Markt hatte einen Anstieg um 182 000 erwartet.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,27 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,72 Prozent. Zehnjährige Anleihen kletterten um 12/32 Punkte auf 101 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,17 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten 25/32 Punkte auf 103 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,82 Prozent.