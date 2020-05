US-Anleihen geben zumeist nach - Aktienmarkt legt weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiterhin gute Laune am Aktienmarkt hat die Kurse von US-Staatsanleihen im frühen Handel am Donnerstag überwiegend belastet.



Derzeit stützen die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise und die Aussicht auf umfangreiche Rettungspakete der Notenbanken und Staaten die Börsen. Vor diesem Hintergrund war die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren recht gering.

Die jüngsten Konjunkturdaten zeichneten derweil zwar eher ein eher trübes Bild, konnten die US-Staatsanleihen zunächst aber nicht stützen. So war die US-Wirtschaft zu Jahresbeginn wegen der Corona-Krise stark geschrumpft. Der Einbruch fiel sogar noch etwas stärker aus, als bisher bekannt. Bei den wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe habe die Dynamik zwar etwas abgenommen, die Zahlen lägen jedoch weiter auf einem verhältnismäßig hohen Niveau, schrieb Analyst Patrick Boldt von der Landesbank Helaba.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/31 Punkten. Sie rentierten mit 0,182 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,348 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 5/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,700 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 27/32 Punkte auf 94 16/32 Punkte ab. Ihre Rendite betrug 1,476 Prozent./la/jsl/jha/