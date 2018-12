US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag weitere Verluste verzeichnet.



Offensichtlich sahen die Anleger nach den zuletzt deutlichen Abschlägen an der Wall Street dort Erholungspotenzial, was die vorsichtige Kursstabilisierung zeigte. Im Gegenzug verloren die als sicher geltenden, festverzinslichen Anleihen an Attraktivität. Dass sich US-Präsident Donald Trump nach positiven Aussagen zu den Gesprächen im Handelsstreit mit China einen heftigen Schlagabtausch mit der Opposition um die Finanzierung der von ihm angestrebten Mauer an der Grenze zu Mexiko lieferte, schob zu viel Risikobereitschaft allerdings einen Riegel vor.

Zweijährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 6/32 Punkte auf 100 18/32 Punkte und rentierten mit 2,75 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 8/32 Punkte auf 102 1/32 Punkte nach und rentierten mit 2,89 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren verloren 1/32 Punkt auf 104 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./gl/men