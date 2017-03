US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Verluste vom Vortag angeknüpft und sind erneut schwächer in den Handel gegangen.



Die Aussicht auf eine schnelle Zinserhöhung durch die US-Notenbank habe den Renditen von US-Anleihen aber nur etwas Auftrieb gegeben, hieß es von Marktbeobachtern.

US-Konjunkturdaten konnten die Kurse zum Handelsauftakt kaum bewegen. In der vergangenen Woche waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stärker als erwartet gestiegen. Außerdem legten die Einfuhrpreise im Februar etwas stärker als erwartet zu.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 17/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,36 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,11 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 5/32 Punkte auf 97 4/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,58 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 11/32 Punkte auf 96 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,17 Prozent./jkr/tos/jha/