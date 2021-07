US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel die Verluste ausgeweitet.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,33 Prozent auf 134,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 1,29 Prozent. Am Vortag war sie mit 1,14 Prozent auf einen fünfmonatigen Tiefstand gefallen.

Belastet wurden sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen durch die bessere Aktienmarktstimmung. Nachdem die US-Börsen bereits am Dienstag zugelegt hatten, setzten sie die Erholung am Mittwoch fort. Die Furcht vor der rapiden Verbreitung der ansteckenderen Corona-Delta-Variante dominierte den Handel zuletzt weniger./bek/stk