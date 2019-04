US-Anleihen geben überwiegend weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch überwiegend weiter nachgegeben.



Der Trend steigender Renditen setzte sich damit fort. Zehnjährige Treasuries rentierten so hoch wie zuletzt vor etwa einem Monat. Fachleute begründen die Entwicklung mit der besseren Börsenstimmung. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren fällt entsprechend schwächer aus.

Auch am Mittwoch werden die amerikanischen Börsen freundlich erwartet. Neue Konjunkturdaten bewegten die Anleihekurse kaum. Das Handelsdefizit der USA mit dem Rest der Welt verringerte sich im Februar. Gegenüber China und der EU gingen die Defizite deutlich zurück, mit Mexiko verbuchten die USA dagegen ein höheres Defizit.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 21/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 98 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 6/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,61 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 10/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,0 Prozent./bgf/jkr/mis