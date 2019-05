US-Anleihen geben leicht nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel moderat nachgegeben.



Den etwas schwächeren Notierungen am Anleihenmarkt stand eine spürbare Entspannung an den Aktienbörsen gegenüber.

Im Handelsstreit zwischen China und den USA lockerte die US-Regierung Sanktionen gegen den chinesischen Huawei-Konzern etwas. Einige Geschäfte sind ab sofort wieder für 90 Tage erlaubt. Dabei geht es vor allem um die Versorgung bestehender Smartphone-Nutzer sowie den Betrieb von Mobilfunk-Netzwerken mit Huawei-Technik.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,258 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 4/32 auf 100 3/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,230 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,428 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 3/32 Punkte auf 100 21/32 Punkte nach und rentierten mit 2,842 Prozent./elm/bek/he