US-Anleihen geben leicht nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Staatsanleihen aus den USA haben am Freitag nachgegeben.



Die Verluste hielten sich aber in Grenzen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Konjunkturdaten lieferten vor dem Wochenende keine großen Impulse mehr. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte der G7-Gipfel in Kanada stehen, der am Freitag begann.

Die Vorzeichen für das Treffen sind so ungünstig wie lange nicht mehr: Wegen des von den USA ausgehenden Handelsstreits und zahlreicher anderer Konfliktthemen ist die Atmosphäre schon im Vorfeld angespannt gewesen. Fachleute erhoffen sich wenig Positives und kaum Fortschritt von der Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs. "Es sieht ganz danach aus, als seien die USA isoliert", kommentierte UBS-Chefökonom Paul Donovan.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 Punkten. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 99 17/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,93 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 5/32 Punkte auf 100 30/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,08 Prozent./bgf/bek/jha/