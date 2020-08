US-Anleihen geben im frühen Handel überwiegend nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten wenig gefragt gewesen.



Nach Kursgewinnen an den europäischen Börsen und mit der Aussicht auf eine festere Eröffnung am New Yorker Aktienmarkt sind die Kurse der Festverzinslichen im frühen Handel unter Druck geraten.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung in den Beziehungen zwischen den USA und China. Offenbar scheinen sich die jüngsten Spannungen etwas zu entschärfen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt halten weiter an der Umsetzung des Abkommens über die erste Phase zur Lösung des Handelskonflikts fest.

Nach wie vor gibt es aber zahlreiche Streitpunkte zwischen den USA und China. Die Beziehungen sind auch angespannt wegen der zunehmenden US-amerikanischen Beschränkungen für chinesische Technologie-Konzerne. Streit gibt es außerdem über den Umgang mit dem Coronavirus, das harte Durchgreifen Pekings gegenüber der Demokratiebewegung in Hongkong und der muslimischen Minderheit der Uiguren in China.

Im weiteren Tagesverlauf stehen noch Daten vom US-Immobilienmarkt zur Veröffentlichung an.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,16 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,31 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen um 12/32 Punkt auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,70 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 1 6/32 Punkte auf 99 8/32 Punkten nach. Sie rentierten mit 1,40 Prozent./jkr/jsl/mis