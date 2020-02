US-Anleihen geben im frühen Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet.



Marktbeobachter verwiesen auf eine freundliche Stimmung an allen wichtigen Aktienmärkten, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Die Bedrohung durch die Corona-Krise wird an den Märkten als nicht mehr so ausgeprägt eingeschätzt wie noch vor einigen Tagen.

Für Belastung sorgten darüber hinaus besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Im Januar hatte die Privatwirtschaft deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Die Daten des Arbeitsmarktdienstleister ADP gelten als Hinweis aus den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag erwartet wird.

Im weiteren Tagesverlauf könnte noch der ISM-Index für die Stimmung der Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor der USA für neue Impulse sorgen. Der Indikator wird am Markt in der Regel stark beachtet.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,44 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 6/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,46 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere rutschten um 12/32 Punkte auf 100 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 30/32 Punkte auf 105 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,12 Prozent./jkr/bgf/fba