US-Anleihen geben nach - Zehnjahresrendite wieder über Zweijahresrendite

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch moderat nachgegeben und damit an die Kursverluste an den europäischen Anleihemärkten angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,09 Prozent auf 122,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,40 Prozent und lag damit wieder ein Stück weit unter dem Montag erreichten höchsten Stand seit Mai 2019.

Die Zehnjahresrendite notiert aber wieder über der Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die zuletzt 2,36 Prozent betrug. Am Dienstag hatten zweijährige Anleihen eine höhere Rendite abgeworfen als zehnjährige Papiere, worin Fachleute in der Regel ein Warnsignal für eine näher rückende Rezession sehen. Es wird befürchtet, dass die erwarteten Leitzinserhörungen zur Bekämpfung der hohen Inflation die Konjunktur ausbremsen könnten.

Derweil wurde bekannt, dass die US-Wirtschaft am Jahresende etwas schwächer wuchs als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 6,9 Prozent. Eine vorherige Schätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte reduziert. Laut Ministerium geht das immer noch hohe Wachstum vor allem auf einen stärkeren Export, höhere Konsumausgaben der privaten Haushalte und mehr Bauausgaben zurück./la/bgf/he