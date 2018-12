US-Anleihen geben nach - Keine bewegenden Daten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag überwiegend Kursverluste verzeichnet.



Im Gegenzug stiegen die Renditen für die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere. Kursbewegende Konjunkturnachrichten fehlten zu Wochenbeginn. Dass die Aktienkurse an der Wall Street sich nach einem schwachen Start sichtbar berappelten, hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Anleihennotierungen.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 100 1/32Punkte und rentierten mit 2,72 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte, was zu einer Rendite von 2,70 Prozent führte. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 1/32 Punkt nach auf 102 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen hingegen um 9/32 Punkte auf 104 26/32 Punkte und rentierten mit 3,13 Prozent./gl/men