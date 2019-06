US-Anleihen geben Gewinne zum Teil wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen haben die Kurse in den längeren Laufzeiten im späten Handel einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder eingebüßt.



Die Meldung, dass die USA laut Kreisen eine Verschiebung der angedrohten Zölle auf Importe aus Mexiko verschieben könnten, drückte bei zehn- und dreißigjährigen Papieren etwas auf die Notierungen.

Neue Konjunkturdaten sorgten hingegen nicht für nennenswerte Impulse am amerikanischen Rentenmarkt. Im ersten Quartal war die Produktivität mit 3,4 Prozent schwächer als erwartet gestiegen und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte sich in der vergangenen Woche nicht verändert.

Zweijährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,88 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 1/32 Punkt auf 100 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,88 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 4/32 Punkte auf 102 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 20/32 Punkte auf 105 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,62 Prozent./bek/he