US-Anleihen geben nach - Fed-Aussagen belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach Aussagen der US-Notenbank Fed in den längeren Laufzeiten gesunken.



In den kürzeren Laufzeiten bewegten sie sich nur wenig, nachdem die Aussagen frühen Handel noch deutliche Kursschwankungen ausgelöst hatten.

Die Fed hatte deutlich gemacht, dass sie sich beim Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten orientieren will. Bisher stellt das Preisziel der Notenbank ein Punktziel dar, das sie möglichst exakt erreichen will. Auch das Beschäftigungsziel für den Arbeitsmarkt wurde leicht abgeändert.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Fed-Mitteilung stellte Notenbankpräsident Jerome Powell in einer Rede auf der Fachkonferenz von Jackson Hole klar, dass nur ein moderates Überschießen des bisherigen Inflationsziels von zwei Prozent akzeptiert werde.

Eine leichte Aufwärtsrevision der amerikanischen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal konnte die Kurse am US-Rentenmarkt zum Auftakt ebenso wenig bewegen, wie ein erneuter Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, der aber wie von Analysten erwartet ausgefallen war.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,15 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,29 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 7/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,71 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 23/32 Punkte auf 98 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,44 Prozent./jkr/jsl/he